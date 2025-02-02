Новичок «Интер Майами» Альенде: «Быть партнером Месси, Суареса, Альбы и Бускетса – честь, но в то же время давление. Они победители, нужно повышать свой уровень»
Новичок «Интер Майами» высказался о давлении от игры с Лионелем Месси.
«Я все время наблюдал за Месси по телевизору, и теперь стать его товарищем по команде – это что-то невероятное, как и с тремя другими [Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серджи Бускетсом].
Это честь и огромная радость, но также и большое давление. Они победители, и мы должны повышать свой уровень», – сказал Тадео Альенде, арендованный у «Сельты».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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