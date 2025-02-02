Три гола «Интера» отменили в дерби с «Миланом» – два из-за офсайдов, один из-за фола Думфриса на Тео. Игроки «нерадзурри» трижды пробили в одну и ту же штангу
Три гола «Интера» были отменены в матче с «Миланом».
Дерби в 23-м туре Серии А завершилось вничью (1:1).
По ходу матча главный арбитр Даниэле Киффи отменил три гола «Интера». Мяч Федерико Димарко на 7-й минуте был не засчитан из-за офсайда у Лаутаро Мартинеса. Когда аргентинец сам поразил ворота на 33-й минуте, его гол не засчитали из-за офсайда Николо Бареллы. Гол Лаутаро на 64-й минуте был отменен из-за фола Дензела Думфриса на Тео Эрнандесе перед голевым пасом.
Кроме того, игроки «Интера» трижды попадали в одну и ту же штангу ворот «Милана» – Янн Биссек на 67-й минуте, Маркус Тюрам на 82-й и Дензел Думфрис на 91-й минуте.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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