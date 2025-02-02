Ивич хочет забрать Сперцяна и Кордобу в «Аль-Ахли». Экс-тренер «Краснодара» возглавит саудовский клуб и заработает 3,9 млн евро за полтора года (Иван Карпов)
Лидеры «Краснодара» могут оказаться в Саудовской Аравии.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что экс-тренер «быков» Владимир Ивич договорился о назначении в «Аль-Ахли». Он заключит контракт на полтора года и заработает 3,9 млн евро.
Утверждается, что 47-летний специалист хочет видеть в своей новой команде полузащитника Эдуарда Сперцяна и форварда Джона Кордобу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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