«Лидс» о желании подписать Сперцяна: «Нет, это неправда»
В «Лидсе» опровергли заинтересованность в трансфере Эдуарда Сперцяна.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что клуб, выступающий в Чемпионшипе, хочет подписать полузащитника «Краснодара».
– Правда ли, что «Лидс» хочет подписать Сперцяна?
– Нет, это неправда, – сказали в пресс‑службе английского клуба.
В нынешнем сезоне 24‑летний Сперцян провел за «Краснодар» 25 матчей, в которых забил 6 голов. Подробно со статистикой футболиста сборной Армении можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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