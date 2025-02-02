«Лидс» о желании подписать Сперцяна: «Нет, это неправда»

В «Лидсе» опровергли заинтересованность в трансфере Эдуарда Сперцяна.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что клуб, выступающий в Чемпионшипе, хочет подписать полузащитника «Краснодара ».

– Правда ли, что «Лидс» хочет подписать Сперцяна?

– Нет, это неправда, – сказали в пресс‑службе английского клуба.

В нынешнем сезоне 24‑летний Сперцян провел за «Краснодар» 25 матчей, в которых забил 6 голов. Подробно со статистикой футболиста сборной Армении можно ознакомиться здесь .