«Ювентус» мог подписать Сперцяна в 2024-м. Экс-директор клуба Манна подтвердил: «Рассматривали его кандидатуру, когда я там работал»
«Ювентус» мог подписать Эдуарда Сперцяна в 2024 году.
Об этом рассказал Джованни Манна, на тот момент отвечавший в туринском клубе за привлечение молодых футболистов.
«Это правда, что Сперцян мог оказаться в «Ювентусе». Когда я работал там, мы рассматривали его кандидатуру», – сказал Манна, ныне занимающий пост спортивного директора «Наполи».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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