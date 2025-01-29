«Ювентус» мог подписать Сперцяна в 2024-м. Экс-директор клуба Манна подтвердил: «Рассматривали его кандидатуру, когда я там работал»

«Ювентус» мог подписать Эдуарда Сперцяна в 2024 году.

Об этом рассказал Джованни Манна, на тот момент отвечавший в туринском клубе за привлечение молодых футболистов.

«Это правда, что Сперцян мог оказаться в «Ювентусе ». Когда я работал там, мы рассматривали его кандидатуру», – сказал Манна, ныне занимающий пост спортивного директора «Наполи».