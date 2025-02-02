«Ман Сити» проиграл 7 матчей в АПЛ впервые с сезона-2019/20. Тогда «горожане» финишировали 2-ми

«Манчестер Сити» демонстрирует худшие результаты в АПЛ за последние годы.

Команда Пепа Гвардиолы была разгромлена на своем поле «Арсеналом » (1:5) в 24-м туре.

В текущем чемпионате Англии у «горожан» уже 7 поражений. В последний раз они достигали этой отметки в сезоне-2019/20, когда финишировали вторыми. В дальнейшем больше шести поражений за весь сезон у них не бывало.

«Ман Сити» на 15 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», на 9 – от «Арсенала», на 6 – от «Ноттингема»