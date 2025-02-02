«Ман Сити» проиграл 7 матчей в АПЛ впервые с сезона-2019/20. Тогда «горожане» финишировали 2-ми
«Манчестер Сити» демонстрирует худшие результаты в АПЛ за последние годы.
Команда Пепа Гвардиолы была разгромлена на своем поле «Арсеналом» (1:5) в 24-м туре.
В текущем чемпионате Англии у «горожан» уже 7 поражений. В последний раз они достигали этой отметки в сезоне-2019/20, когда финишировали вторыми. В дальнейшем больше шести поражений за весь сезон у них не бывало.
«Ман Сити» на 15 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», на 9 – от «Арсенала», на 6 – от «Ноттингема»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем