«Ман Сити» на 15 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», на 9 – от «Арсенала», на 6 – от «Ноттингема»

Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего «Ливерпуля» растет.

Команда Пепа Гвардиолы была разгромлена на своем поле «Арсеналом» в 24-м туре АПЛ – 1:5.

На счету «горожан» 41 очко, они занимают 4-е место в таблице. «Ливерпуль » опережает их на 15 баллов (имея при этом матч в запасе), «Арсенал » – на 9, «Ноттингем Форест» – на 6.

У «Ньюкасла », идущего пятым, столько же очков, сколько у «Манчестер Сити ».