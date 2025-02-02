«Ман Сити» на 15 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», на 9 – от «Арсенала», на 6 – от «Ноттингема»
Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего «Ливерпуля» растет.
Команда Пепа Гвардиолы была разгромлена на своем поле «Арсеналом» в 24-м туре АПЛ – 1:5.
На счету «горожан» 41 очко, они занимают 4-е место в таблице. «Ливерпуль» опережает их на 15 баллов (имея при этом матч в запасе), «Арсенал» – на 9, «Ноттингем Форест» – на 6.
У «Ньюкасла», идущего пятым, столько же очков, сколько у «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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