  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» на 15 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», на 9 – от «Арсенала», на 6 – от «Ноттингема»
77

«Ман Сити» на 15 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», на 9 – от «Арсенала», на 6 – от «Ноттингема»

Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего «Ливерпуля» растет.

Команда Пепа Гвардиолы была разгромлена на своем поле «Арсеналом» в 24-м туре АПЛ – 1:5.

На счету «горожан» 41 очко, они занимают 4-е место в таблице. «Ливерпуль» опережает их на 15 баллов (имея при этом матч в запасе), «Арсенал» – на 9, «Ноттингем Форест» – на 6.

У «Ньюкасла», идущего пятым, столько же очков, сколько у «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» – 5:1! У Хавертца 1+1, у Райса два ассиста, Эдегор забил на 2-й минуте после ошибки Аканджи, у Холанда гол
2642 февраля, 18:21
«Ман Сити» совершил 7 голевых ошибок в АПЛ, повторив свой антирекорд при Гвардиоле
82 февраля, 17:43
«Ман Сити» после неточного паса Аканджи на 2-й минуте пропустил от «Арсенала»
282 февраля, 16:50
Рекомендуем
Главные новости
Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
2220 минут назад
«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»
421 минуту назад
«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»
1130 минут назад
Невилл об «МЮ»: «Думал, с приходом Аморима все наладится, но стало намного хуже. Чем больше вы проигрываете, тем сложнее заставить игроков поверить в вашу идею»
2940 минут назад
️️️️️️ «Ле-Ман» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Стартуем в 23:10
43 минуты назад
Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
2752 минуты назад
У Соболева 3 гола в 5 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард сравнял счет в матче с ЦСКА на 90-й минуте
45сегодня, 18:40
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»
446сегодня, 18:31
«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА
31сегодня, 18:27
«Зенит» предложит 30+8 млн евро за Уэсли. Продажа станет рекордной в бразильском футболе для правых защитников, если «Фламенго» согласится (Bolavip)
135сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о победе над ЦСКА: «Хороший спарринг. У «Зенита» не все получается, главное, все живы, нет повреждений. Смотрим, кто и как двигается, взаимодействует»
55 минут назад
Хенесс мечтает о Виртце в «Баварии»: «Если помимо Мусиалы будет и Флориан, тогда мы сможем спокойнее смотреть в будущее. Это игрок, за которым нам стоит следить»
5 минут назад
«Ле-Ман» – «ПСЖ». Сафонов в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:10
6 минут назад
«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа
20 минут назадФото
«Аталанта» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
235 минут назад
Нигматуллин о возвращении Промеса в РПЛ: «У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол? Нет гарантий, что его снова не закроют»
238 минут назад
Канисарес об ЛЧ: «Сити» далек от своего пика, но это гранд, способный провести выдающийся матч. Для «Реала» это противостояние – большой риск»
351 минуту назад
Анри о семейных трудностях Пепа: «Сложно руководить командой, когда ты ментально не в порядке из-за того, что происходит за пределами поля»
5сегодня, 18:29
«КНДР с нетерпением ждет возможности сыграть с Россией». Менеджер северокорейской сборной о возможном матче
11сегодня, 18:26
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Персеполис», «Пахтакор» уступил «Аль-Гарафе»
2сегодня, 18:01Live
Рекомендуем