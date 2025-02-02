«Арсенал» 14 матчей не проигрывает в АПЛ. Это лучшая серия «канониров» с 2018 года

«Арсенал» не проигрывает в АПЛ с начала ноября.

Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Манчестер Сити » (5:1) в 24-м туре.

Последнее поражение «канониров» в чемпионате было 2 ноября – от «Ньюкасла» (0:1). С тех пор у них 9 побед и 5 ничьих.

Серия из 14 матчей без поражений – лучшая у «Арсенала » с 2018 года, когда команду тренировал Унаи Эмери.