Артета не проигрывает Пепу 5 матчей подряд. Тренер «Арсенала» повторил достижение Клоппа и Тухеля
Микель Артета не проигрывает Пепу Гвардиоле в 5 матчах подряд.
Сегодня «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» (5:1) в матче 24-го тура АПЛ.
В 5 последних матчах «канониры» под руководством Артеты не проигрывают «Ман Сити» Гвардиолы – трижды «Арсенал» одерживал победу, 2 игры завершились вничью.
Серия Артеты без поражений против Гвардиолы является самой продолжительной среди тренеров – ранее это удавалось лишь Томасу Тухелю с 2016 по 2021 год и Юргену Клоппу с 2021 по 2022-й.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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