Артета не проигрывает Пепу 5 матчей подряд. Тренер «Арсенала» повторил достижение Клоппа и Тухеля

Микель Артета не проигрывает Пепу Гвардиоле в 5 матчах подряд.

Сегодня «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» (5:1) в матче 24-го тура АПЛ .

В 5 последних матчах «канониры» под руководством Артеты не проигрывают «Ман Сити » Гвардиолы – трижды «Арсенал » одерживал победу, 2 игры завершились вничью.

Серия Артеты без поражений против Гвардиолы является самой продолжительной среди тренеров – ранее это удавалось лишь Томасу Тухелю с 2016 по 2021 год и Юргену Клоппу с 2021 по 2022-й.