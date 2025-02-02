«Ман Сити» совершил 7 голевых ошибок в АПЛ, повторив свой антирекорд при Гвардиоле

«Ман Сити» никогда за время работы Пепа Гвардиолы не ошибался чаще, чем сейчас.

Сегодня «горожане» пропустили от «Арсенала » в результате неудачной передачи Мануэля Аканджи в начале игры 24-го тура.

В текущем чемпионате Англии у «Манчестер Сити » 7 результативных ошибок. За время работы Гвардиолы лишь в сезоне-2019/20 было такое же количество, в остальных – меньше.