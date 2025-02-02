«Ман Сити» совершил 7 голевых ошибок в АПЛ, повторив свой антирекорд при Гвардиоле
«Ман Сити» никогда за время работы Пепа Гвардиолы не ошибался чаще, чем сейчас.
Сегодня «горожане» пропустили от «Арсенала» в результате неудачной передачи Мануэля Аканджи в начале игры 24-го тура.
В текущем чемпионате Англии у «Манчестер Сити» 7 результативных ошибок. За время работы Гвардиолы лишь в сезоне-2019/20 было такое же количество, в остальных – меньше.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем