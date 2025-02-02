«Ман Сити» после неточного паса Аканджи на 2-й минуте пропустил от «Арсенала»

«Манчестер Сити» пропустил быстрый гол от «Арсенала» после ошибки Мануэля Аканджи.

На 2-й минуте матча 24-го тура АПЛ защитник «Манчестер Сити » неловко обработал мяч возле своей штрафной и отдал мяч сопернику, пытаясь выполнить передачу через центр.

После потери Аканджи последовал пас в штрафную Каю Хавертцу, и полузащитник «Арсенала » отдал передачу вдоль ворот на Мартина Эдегора , открывшего счет точным ударом с близкого расстояния.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).