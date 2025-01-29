«Локомотив» не смог подписать Мунье из «Аугсбурга» из-за ограничений по числу международных аренд. Байо из «Лилля» отказался ехать в РПЛ («Чемпионат»)

«Локомотив» вел переговоры со Стивом Мунье и Мохамедом Байо.

По информации «Чемпионата», Мунье согласился перейти в «Локомотив» на правах аренды, однако у «Аугсбурга » возникли проблемы со свободными слотами для таких трансферов – ФИФА разрешает не более шести международных аренд в одном сезоне. Байо отказался переходить в Мир РПЛ , несмотря на готовность «Лилля » отпустить форварда в аренду.

Агент Лоран Джафо, представляющий интересы обоих футболистов, прокомментировал эту информацию.

«Локомотив» – это большой клуб, в котором хорошие управленцы. Если они захотят прокомментировать их потенциальные трансферные, я это учту. Но на данный момент я не могу сказать больше», – сказал Джафо в интервью «Чемпионату».

Сообщается, что на данный момент «Локомотив » продолжает поиск нападающего.