«Локомотив» не смог подписать Мунье из «Аугсбурга» из-за ограничений по числу международных аренд. Байо из «Лилля» отказался ехать в РПЛ («Чемпионат»)
«Локомотив» вел переговоры со Стивом Мунье и Мохамедом Байо.
По информации «Чемпионата», Мунье согласился перейти в «Локомотив» на правах аренды, однако у «Аугсбурга» возникли проблемы со свободными слотами для таких трансферов – ФИФА разрешает не более шести международных аренд в одном сезоне. Байо отказался переходить в Мир РПЛ, несмотря на готовность «Лилля» отпустить форварда в аренду.
Агент Лоран Джафо, представляющий интересы обоих футболистов, прокомментировал эту информацию.
«Локомотив» – это большой клуб, в котором хорошие управленцы. Если они захотят прокомментировать их потенциальные трансферные, я это учту. Но на данный момент я не могу сказать больше», – сказал Джафо в интервью «Чемпионату».
Сообщается, что на данный момент «Локомотив» продолжает поиск нападающего.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Чемпионат
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