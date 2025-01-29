  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» не смог подписать Мунье из «Аугсбурга» из-за ограничений по числу международных аренд. Байо из «Лилля» отказался ехать в РПЛ («Чемпионат»)
45

«Локомотив» не смог подписать Мунье из «Аугсбурга» из-за ограничений по числу международных аренд. Байо из «Лилля» отказался ехать в РПЛ («Чемпионат»)

«Локомотив» вел переговоры со Стивом Мунье и Мохамедом Байо.

По информации «Чемпионата», Мунье согласился перейти в «Локомотив» на правах аренды, однако у «Аугсбурга» возникли проблемы со свободными слотами для таких трансферов – ФИФА разрешает не более шести международных аренд в одном сезоне. Байо отказался переходить в Мир РПЛ, несмотря на готовность «Лилля» отпустить форварда в аренду.

Агент Лоран Джафо, представляющий интересы обоих футболистов, прокомментировал эту информацию.

«Локомотив» – это большой клуб, в котором хорошие управленцы. Если они захотят прокомментировать их потенциальные трансферные, я это учту. Но на данный момент я не могу сказать больше», – сказал Джафо в интервью «Чемпионату».

Сообщается, что на данный момент «Локомотив» продолжает поиск нападающего.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Чемпионат
возможные трансферы
logoЛокомотив
logoАугсбург
logoМохамед Байо
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoСтив Мунье
logoЛилль
logoбундеслига Германия
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сильянов не против перехода в «Зенит». «Локомотив» ведет переговоры о сумме трансфера (Metaratings)
5928 января, 20:22
«Локомотив» получит 4-4,3 млн евро после выкупа Митая «Аль-Иттихадом». Саудовцы уже заплатили 1,2 млн за аренду защитника (Иван Карпов)
1324 января, 20:50
«Локомотив» обращался в «Трабзонспор» по поводу трансфера Дрэгуша. Форвард отказался играть в России (Legalbet)
324 января, 09:04
Рекомендуем
Главные новости
Миенти Абена: «Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили»
38 минут назад
Ван дер Сар об Онана: «Ему нужно доверять, он прибавит. Андре может стать вратарем «МЮ» на долгое время»
212 минут назад
Анчелотти о Родриго и Саудовской Аравии: «Находящиеся в «Реале» счастливы и хотят остаться. Они имеют право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж»
224 минуты назад
Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»
227 минут назад
«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты. Бразилец отказался (Эду Агирре)
1137 минут назад
«Почему я должен бояться «Зенита»? «Краснодар» не сильный? Я играю на высоком уровне». Кордоба о трансферах петербуржцев
1246 минут назад
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче», «Аякс», «Рома», «Сосьедад» и ПАОК узнают соперников. Начало – в 15:00
48 минут назад
«Аль-Наср» Роналду хотел подписать Леау за 70-85 млн евро. «Милан» отказал в переговорах
1255 минут назад
Криштиану Роналду: «Я ненавидел проигрывать и плакал от ярости с детства. Даже соседи называли меня плаксой. Я не идеален, но мало-помалу стал лучше»
45сегодня, 09:10
Агент Николсона заявил, что Шамар останется в «Спартаке»: «C большим уважением относимся к клубу и Станковичу»
26сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Криштиану Роналду: «Иногда я преувеличиваю, но не собираюсь меняться. Дети упрекают меня за это. Отвечаю: «Папа такой, и все»
37 минут назад
«В «Сосьедаде» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». Журналист Кастро о Захаряне
521 минуту назад
Товарищеские матчи. «Химки» забили 6 голов «Черноморцу», «Рубин» сыграет с «Торпедо», «Ахмат» – с «Септември»
22 минуты назад
«Арсенал» не отпустил Тирни в «Селтик» зимой. Защитник вернется в Шотландию летом
231 минуту назад
«Байер» арендовал Эрмосо у «Ромы» до конца этого сезона. Защитник провел 8 матчей в Серии А
38 минут назад
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сербский народ проголосовал бы за возвращение России, против санкций. Сербы всегда поддерживают российскую сторону»
255 минут назад
«Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года. Бразильца подписали летом
1сегодня, 09:12
«Ювентус» предлагает 25+2 млн евро за выкуп Данзо. «Ланс» пока не дал согласия на аренду защитника
8сегодня, 09:04
Радимов о «Спартаке» в РПЛ: «Если хотят бороться за первое место – надо думать об усилениях. Этих футболистов хватит, чтобы бороться за тройку»
1сегодня, 08:54
Аморим об ЛЕ: «МЮ» должен бороться за трофеи. Важно иметь время на тренировки, наладить связь. Так я лучше понимаю игроков, а они могут доказать, что способны победить кого угодно»
3сегодня, 08:43
Рекомендуем