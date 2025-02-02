«Холанда толкают, обнимают, целуют, но он не жалуется. А, когда он толкается, это фол, конечно!» Пеп об игре защитников против Эрлинга
«Эрлингу нелегко. В течение 90 минут центральные защитники толкают его, обнимают, целуют и тому подобное. В конце концов, он человек и должен реагировать.
Я удивлен! Удивлен, как он может контролировать эмоции. Вы знаете, что каждое действие... Его дергают, толкают, а судья говорит: «Играй дальше, играй дальше». Сколько раз так было уже?! И он никогда не жалуется. А, когда он толкается, это фол, конечно, 100 процентов! Эрлинг контролирует себя.
Вы говорите мне об эмоциях в эпизоде с Габриэлом. Но один его поступок не говорит ничего о его сущности и поведении. Эрлинг ведет себя невероятно хорошо, не жалуется. И он будет говорить.
Вы знаете, что происходит в АПЛ. Нужно вставать и продолжать. Продолжать защищать свою позицию. Он всегда так делал, всегда», – сказал тренер «Ман Сити».
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