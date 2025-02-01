У Салаха 34 (21+13) очка в 23 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лучший бобмардир, ассистент и лидер по «гол+пас»

Мохамед Салах забил 20-й и 21-й голы в сезоне АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти и затем забил с игры в матче против «Борнмута » в 24-м туре чемпионата Англии (2:0, второй тайм).

Египетский футболист является лучшим игроком текущего розыгрыша лиги по количеству забитых голов (21), результативных передач (13) и результативных действий (33). Он проводит 23-й матч.

Вторым бомбардиром АПЛ является Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» (18 мячей), в списке ассистентов вторым идет Букайо Сака из «Арсенала» (10).

Подробную статистику Салаха можно найти здесь .