У Салаха 34 (21+13) очка в 23 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лучший бобмардир, ассистент и лидер по «гол+пас»
Мохамед Салах забил 20-й и 21-й голы в сезоне АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти и затем забил с игры в матче против «Борнмута» в 24-м туре чемпионата Англии (2:0, второй тайм).
Египетский футболист является лучшим игроком текущего розыгрыша лиги по количеству забитых голов (21), результативных передач (13) и результативных действий (33). Он проводит 23-й матч.
Вторым бомбардиром АПЛ является Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» (18 мячей), в списке ассистентов вторым идет Букайо Сака из «Арсенала» (10).
Подробную статистику Салаха можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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