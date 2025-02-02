«Фортуна» с 12 футболистами играла в конце матча с «Херенвеном» ван Перси и заработала аут, вскоре после которого сравняла счет. Судья не заметил, что игрок не ушел после замены

«Фортуна» с 12 игроками на поле играла в конце матча с «Херенвеном».

При счете 2:1 в пользу «Херенвена» на 88-й минуте игры объявили о двойной замене в составе «Фортуны». Вместо Риана Фоссо и Яспера Дальхауса на поле должны были появиться Дарио Груйчич и Оуэн Джонсон.

Груйчич и Джонсон вышли на поле, а его пределы покинул только Фоссо, Дальхаус остался в игре. Арбитр Эрвин Бланк этого не заметил.

После этого «Фортуна», играя с численным преимуществом, заработала право на аут рядом со штрафной соперника. Перед его исполнением и после апелляций со стороны тренерского штаба «Херенвена» и главного тренера Робина ван Перси Дальхаус покинул поле.

После вбрасывания аута последовал угловой удар, с которого «Фортуна» сделала счет 2:2. С таким счетом и закончился матч.

«До этого вбрасывания они играли с двенадцатью футболистами. Это действительно немыслимо, я никогда в жизни такого не испытывал. Мы сразу это заметили и сообщили четвертому судье. Он сказал, что они рассмотрят этот вопрос, но игра продолжилась.

Вскоре после этого мяч полетел в аут. И, конечно, такая ситуация влияет на игру. Нельзя играть 12 против 11. Я нахожу это действительно странным, но, по-видимому, это возможно», – говорил после матча ван Перси.