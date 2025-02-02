Анчелотти о 0:1 с «Эспаньолом»: «Реал» контролировал игру, но они были хороши в переходных фазах и успешно оборонялись. Подловили нас и забили»

Карло Анчелотти оценил поражение «Реала» от «Эспаньола» (0:1) в Ла Лиге.

«Тяжелый, трудный матч. Кое-что у нас получалось, например, владение мячом, особенно во втором тайме. Также мы создавали моменты: отмененный гол, попадание в штангу, 20 ударов по воротам…

Мы контролировали игру, но «Эспаньол » был очень хорош в переходных фазах и успешно оборонялся. Они подловили нас и забили. Они сыграли так, как и хотели сыграть», – сказал тренер «Реала ».