«Эспаньол» дважды попал в створ «Реала» и победил. Мадридцы владели мячом 76% времени – это их самый высокий показатель в гостях с сезона-2005/06 как минимум
«Реал» уступил «Эспаньолу», допустив всего два удара в створ.
Команда Маноло Гонсалеса за весь матч 22-го тура Ла Лиги пробила 5 раз. По воротам она попала на 18-й минуте и на 85-й. Последний удар стал результативным и принес победу со счетом 1:0.
«Реал» пробил 21 раз, в створ – 7. Также он владел мячом 76% времени – это самый высокий показатель мадридцев на выезде в Ла Лиге как минимум с сезона-2005/06.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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