«Эспаньол» дважды попал в створ «Реала» и победил. Мадридцы владели мячом 76% времени – это их самый высокий показатель в гостях с сезона-2005/06 как минимум

«Реал» уступил «Эспаньолу», допустив всего два удара в створ.

Команда Маноло Гонсалеса за весь матч 22-го тура Ла Лиги пробила 5 раз. По воротам она попала на 18-й минуте и на 85-й. Последний удар стал результативным и принес победу со счетом 1:0.

«Реал » пробил 21 раз, в створ – 7. Также он владел мячом 76% времени – это самый высокий показатель мадридцев на выезде в Ла Лиге как минимум с сезона-2005/06.