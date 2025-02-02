«Реал» не забил впервые за 32 выездных матча Ла Лиги – 0:1 с «Эспаньолом»
«Реал» проиграл в гостях «Эспаньолу» (0:1) в 22-м туре чемпионата Испании.
Прервалась 31-матчевая голевая серия мадридцев на выезде в Ла Лиге – это лучший результат клуба за последние 8 лет. С января 2016 года по октябрь 2017-го «Реал» забивал в гостях в Примере в 35 играх подряд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем