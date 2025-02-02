«Реал» не забил впервые за 32 выездных матча Ла Лиги – 0:1 с «Эспаньолом»

«Реал» проиграл в гостях «Эспаньолу» (0:1) в 22-м туре чемпионата Испании.

Прервалась 31-матчевая голевая серия мадридцев на выезде в Ла Лиге – это лучший результат клуба за последние 8 лет. С января 2016 года по октябрь 2017-го «Реал» забивал в гостях в Примере в 35 играх подряд.