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«Реал» проиграл впервые после 2:5 от «Барселоны» – было 5 разгромных побед подряд

Прервалась победная серия «Реала» во всех турнирах.

Команда Карло Анчелотти уступила «Эспаньолу» (0:1) в 22-м туре Ла Лиги.

В последний раз до этого дня «Реал» проигрывал 12 января – «Барселоне» (2:5) в финале Суперкубка Испании. С тех пор у мадридцев было пять разгромных побед подряд.

5 февраля «Реал» выступит в гостях у «Леганеса» в 1/4 финала Кубка Испании, а 8-го примет «Атлетико», который опережает на 1 очко в таблице.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoЭспаньол
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
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