«Реал» проиграл впервые после 2:5 от «Барселоны» – было 5 разгромных побед подряд
Прервалась победная серия «Реала» во всех турнирах.
Команда Карло Анчелотти уступила «Эспаньолу» (0:1) в 22-м туре Ла Лиги.
В последний раз до этого дня «Реал» проигрывал 12 января – «Барселоне» (2:5) в финале Суперкубка Испании. С тех пор у мадридцев было пять разгромных побед подряд.
5 февраля «Реал» выступит в гостях у «Леганеса» в 1/4 финала Кубка Испании, а 8-го примет «Атлетико», который опережает на 1 очко в таблице.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем