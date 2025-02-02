«Реал» проиграл впервые после 2:5 от «Барселоны» – было 5 разгромных побед подряд

Прервалась победная серия «Реала» во всех турнирах.

Команда Карло Анчелотти уступила «Эспаньолу » (0:1) в 22-м туре Ла Лиги .

В последний раз до этого дня «Реал » проигрывал 12 января – «Барселоне» (2:5) в финале Суперкубка Испании. С тех пор у мадридцев было пять разгромных побед подряд.

5 февраля «Реал» выступит в гостях у «Леганеса» в 1/4 финала Кубка Испании, а 8-го примет «Атлетико», который опережает на 1 очко в таблице.