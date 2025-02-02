«Реал» проиграл 3 матча в Ла Лиге. За весь прошлый чемпионат было одно поражение

«Реал» уже проиграл втрое больше матчей, чем в прошлом чемпионате.

Команда Карло Анчелотти была обыграна «Эспаньолом » (0:1) в 22-м туре. Ранее ее победили «Барселона» (0:4) и «Атлетик» (1:2).

За весь прошлый чемпионат, который мадридцы завершили на 1-й строчке, было всего одно поражение – от «Атлетико» (1:3).