«Реал» проиграл 3 матча в Ла Лиге. За весь прошлый чемпионат было одно поражение
«Реал» уже проиграл втрое больше матчей, чем в прошлом чемпионате.
Команда Карло Анчелотти была обыграна «Эспаньолом» (0:1) в 22-м туре. Ранее ее победили «Барселона» (0:4) и «Атлетик» (1:2).
За весь прошлый чемпионат, который мадридцы завершили на 1-й строчке, было всего одно поражение – от «Атлетико» (1:3).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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