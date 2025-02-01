У «Реала» 1 удар в створ за тайм с «Эспаньолом» и 75% владения

«Реал» лишь раз попал по воротам «Эспаньола» в первой половине матча.

Команды встречаются в 22-м туре Ла Лиги на «RCDE Стэдиум». Счет не открыт.

В 1-м тайме гости нанесли 3 удара, и лишь один из них пришелся в створ. У хозяев точным был один из двух ударов.

При этом «Реал» больше владел мячом (75% времени) и подал два угловых («Эспаньол» – ни одного).

«Эспаньол» – «Реал». 0:0 – гол Винисиуса отменен, Рюдигер получил травму. Онлайн-трансляция