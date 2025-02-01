У «Реала» 1 удар в створ за тайм с «Эспаньолом» и 75% владения
«Реал» лишь раз попал по воротам «Эспаньола» в первой половине матча.
Команды встречаются в 22-м туре Ла Лиги на «RCDE Стэдиум». Счет не открыт.
В 1-м тайме гости нанесли 3 удара, и лишь один из них пришелся в створ. У хозяев точным был один из двух ударов.
При этом «Реал» больше владел мячом (75% времени) и подал два угловых («Эспаньол» – ни одного).
«Эспаньол» – «Реал». 0:0 – гол Винисиуса отменен, Рюдигер получил травму. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
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