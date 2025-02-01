Хименес прилетел подписывать с «Миланом» контракт на 2,5 млн евро в год: «Я счастлив. Это великий клуб»

Сантьяго Хименес прибыл в Италию для завершения трансфера.

Нападающий «Фейеноорда » прилетел подписывать контракт с «Миланом ». Завтра он пройдет медосмотр и подпишет договор сроком до 2029 года. Зарплата – 2,5 млн евро в год, сообщает Calciomercato.

Форвард уже успел прокомментировать предстоящий переход на пути от аэропорта к отелю: «Я счастлив. Приветствую болельщиков «Милана» и крепко их обнимаю. Я здесь потому, что это великий клуб. Давайте отдадим ради него все силы!»

«Милан» закрывает сделку по Хименесу за 32 млн евро плюс бонусы. Форвард отправляется в Италию для подписания контракта