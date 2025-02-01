Хименес прилетел подписывать с «Миланом» контракт на 2,5 млн евро в год: «Я счастлив. Это великий клуб»
Сантьяго Хименес прибыл в Италию для завершения трансфера.
Нападающий «Фейеноорда» прилетел подписывать контракт с «Миланом». Завтра он пройдет медосмотр и подпишет договор сроком до 2029 года. Зарплата – 2,5 млн евро в год, сообщает Calciomercato.
Форвард уже успел прокомментировать предстоящий переход на пути от аэропорта к отелю: «Я счастлив. Приветствую болельщиков «Милана» и крепко их обнимаю. Я здесь потому, что это великий клуб. Давайте отдадим ради него все силы!»
«Милан» закрывает сделку по Хименесу за 32 млн евро плюс бонусы. Форвард отправляется в Италию для подписания контракта
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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