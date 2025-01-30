«Милан» предложил за Хименеса 30 млн евро, бонусы и процент от перепродажи. Клуб уверен, что подпишет форварда «Фейеноорда»
«Милан» сделал новое предложение по Сантьяго Хименесу.
Итальянский клуб предложил «Фейеноорду» 30 миллионов евро плюс бонусы за трансфер 23-летнего нападающего, сообщает Sky Sport. «Россонери» также готовы отдать нидерландцам определенный процент от суммы, которую получат за дальнейшую перепродажу игрока.
В «Милане» уверены, что сделка будет оформлена. Если мексиканский форвард присоединится к команде, то ее покинет Альваро Мората – испанец близок к переходу в «Галатасарай».
В этом сезоне Сантьяго Хименес провел 11 матчей в Эредивизи, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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