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  • Александр Мостовой: «Во Франции побольше уважения к игрокам. У нас часто нефутбольных людей в клубе больше. Иногда бесит: елки-палки, почему они все в футбол идут? Еще и нас начинают учить!»
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Александр Мостовой: «Во Франции побольше уважения к игрокам. У нас часто нефутбольных людей в клубе больше. Иногда бесит: елки-палки, почему они все в футбол идут? Еще и нас начинают учить!»

Александр Мостовой считает, что во Франции к игрокам относятся лучше, чем в РФ.

Малуда сказал, что бывших игроков должны уважать.

– Во Франции побольше уважения к футболистам. Они часто выигрывают международные соревнования. Там из 20 команд как минимум в 15 все футбольные люди.

У нас немного по-другому: часто бывает так, что нефутбольных больше. Иногда начинает бесить: елки-палки, почему они все в футбол идут? Еще и нас начинают учить чему-то!

– Флоран сказал, что у него во Франции ситуация как у вас в России: его не приглашают в команды.

– Он намного моложе. У него еще все впереди. Это наше поколение уже должно уходить на покой, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».

Малуда о Мостовом: «Одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции. Был одним из лучших игроков лиги»|

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoФлоран Малуда
logoСпартак
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