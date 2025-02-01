Александр Мостовой: «Во Франции побольше уважения к игрокам. У нас часто нефутбольных людей в клубе больше. Иногда бесит: елки-палки, почему они все в футбол идут? Еще и нас начинают учить!»
Александр Мостовой считает, что во Франции к игрокам относятся лучше, чем в РФ.
– Малуда сказал, что бывших игроков должны уважать.
– Во Франции побольше уважения к футболистам. Они часто выигрывают международные соревнования. Там из 20 команд как минимум в 15 все футбольные люди.
У нас немного по-другому: часто бывает так, что нефутбольных больше. Иногда начинает бесить: елки-палки, почему они все в футбол идут? Еще и нас начинают учить чему-то!
– Флоран сказал, что у него во Франции ситуация как у вас в России: его не приглашают в команды.
– Он намного моложе. У него еще все впереди. Это наше поколение уже должно уходить на покой, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».
Малуда о Мостовом: «Одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции. Был одним из лучших игроков лиги»|
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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