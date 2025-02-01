Мостовой о том, что Малуда назвал его величайшим российским футболистом: «Парень разбирается. Приятно, когда один футбольный человек говорит о другом. Я бы себя так не назвал»

Александр Мостовой прокомментировал слова Флорана Малуда.

«Малуда назвал меня величайшим российским футболистом? Во-первых, всегда приятно это слушать. Во-вторых, Малуда разбирается в футболе. Не зря он играл в «Лионе» и «Челси». Парень разбирается, что здесь говорить.

У нас немного футболистов, кто играл во Франции. На высочайшем уровне только Головин и Мостовой , а остальные были только заездом. Малуда следил за мной в Испании и Франции. Приятно, когда один футбольный человек говорит о другом.

Кого я назвал бы величайшим российским футболистом? Себя не назвал бы. Кого? Есть показатели и рейтинги. Футбол смотрят все, но разбираются немногие. Если берем статистику, например, то скажите, кто из российских футболистов забил столько, сколько я? Их немного. И это не забывайте, что я не играл нападающего.

Сейчас же еще модно считать передачи. Что-то у нашего поколения их не считали, а у меня передач было много», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Малуда о Мостовом: «Одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции. Был одним из лучших игроков лиги»