Александр Мостовой: «Не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Эмери выиграет ЛЧ. При новом формате возможно все»
Александр Мостовой считает, что «Астон Вилла» может выиграть Лигу чемпионов.
«Я совсем не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов! С кем они пересекаются по сетке турнира? «Аталанта», «Боруссия», «Брюгге» и «Спортинг»! И что, бирмингемцам не по силам обыграть эти команды? Конечно, по силам!
Получается, что уже один неочевидный клуб может проскочить в условный полуфинал. А там и до финала недалеко!
Тем более, что испанец неоднократно выигрывал еврокубок с «Вильярреалом» и «Севильей». Чем хуже «Астон Вилла»? Хорошая команда из чемпионата Англии! Так что, повторюсь, при новом формате Лиги чемпионов возможно все», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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