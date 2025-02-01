Александр Мостовой: «Не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Эмери выиграет ЛЧ. При новом формате возможно все»

Александр Мостовой считает, что «Астон Вилла» может выиграть Лигу чемпионов.

«Я совсем не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов! С кем они пересекаются по сетке турнира? «Аталанта», «Боруссия», «Брюгге» и «Спортинг»! И что, бирмингемцам не по силам обыграть эти команды? Конечно, по силам!

Получается, что уже один неочевидный клуб может проскочить в условный полуфинал. А там и до финала недалеко!

Тем более, что испанец неоднократно выигрывал еврокубок с «Вильярреалом» и «Севильей». Чем хуже «Астон Вилла»? Хорошая команда из чемпионата Англии! Так что, повторюсь, при новом формате Лиги чемпионов возможно все», – сказал экс-игрок сборной России.