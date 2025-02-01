Дембеле сделал два хет-трика подряд. До этой недели трижды за игру Усман не забивал с 2016-го
Усман Дембеле сделал хет-трик во втором матче «ПСЖ» подряд.
Вингер отличился на 29-й, 57-й и 62-й минутах матча 20-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (5:2).
В середине недели француз трижды забил «Штутгарту» (4:1) в Лиге чемпионов.
До этого отрезка хет-триков у Дембеле не было с 2016 года. Подробно со статистикой футболиста сборной Франции можно ознакомиться здесь.
Следующий матч «ПСЖ» можно будет посмотреть на Спортсе’’ – покажем игру 1/8 финала Кубка Франции совместно с телеканалом «Старт». Парижане сыграют на выезде с «Ле-Маном» из 3-й лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
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