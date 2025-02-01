У Дембеле 11 голов в 6 матчах за «ПСЖ» в 2025-м. Вингер забивает в каждой игре в этом году
Усман Дембеле забивает в каждом матче в 2025 году.
Вингер «ПСЖ» забил три гола в игре с «Брестом» в 20-м туре Лиги 1 (3:2, второй тайм).
С начала года Дембеле сыграл 6 матчей за клуб, в них он забил 11 голов.
До «Бреста» он забивал по голу «Монако» в Суперкубке (1:0), «Ман Сити» в Лиге чемпионов (4:2) и «Реймсу» (1:1) в Лиге 1. Также были дубль «Сент-Этьену» в чемпионате (2:1) и хет-трик «Штутгарту» в ЛЧ (4:1).
В текущем сезоне Лиги 1 на счету Дембеле 12 голов и 5 ассистов в 18 матчах. Его подробная статистика здесь.
Следующий матч «ПСЖ» можно будет посмотреть на Спортсе’’ – покажем игру 1/8 финала Кубка Франции совместно с телеканалом «Старт». Парижане сыграют на выезде с «Ле-Маном» из 3-й лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем