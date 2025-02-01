«Лестер» проиграл 8 из 9 последних матчей в АПЛ. При ван Нистелрое у «лис» 2 победы в 11 турах, они в очке от зоны вылета

«Лестер» в очередной раз проиграл под руководством Руда ван Нистелроя.

Сегодня команда была разгромлена «Эвертоном » (0:4) в 24-м туре АПЛ .

В АПЛ «лисы» сумели выиграть только 2 из 11 матчей в чемпионате под руководством нидерландца.

В последних 9 турах у «Лестера » 8 поражений. 15 февраля он встретится в АПЛ с «Арсеналом».

Перед назначением в «Лестер» ван Нистелрой исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед » после увольнения Эрика тен Хага и не проиграл ни разу: три победы и ничья.