«Лестер» проиграл 8 из 9 последних матчей в АПЛ. При ван Нистелрое у «лис» 2 победы в 11 турах, они в очке от зоны вылета
«Лестер» в очередной раз проиграл под руководством Руда ван Нистелроя.
Сегодня команда была разгромлена «Эвертоном» (0:4) в 24-м туре АПЛ.
В АПЛ «лисы» сумели выиграть только 2 из 11 матчей в чемпионате под руководством нидерландца.
В последних 9 турах у «Лестера» 8 поражений. 15 февраля он встретится в АПЛ с «Арсеналом».
Перед назначением в «Лестер» ван Нистелрой исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага и не проиграл ни разу: три победы и ничья.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем