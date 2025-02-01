«Химки» расторгли контракт с хавбеком Абдуллахи
«Химки» объявили об уходе нигерийского полузащитника.
Команду покинул Самину Абдуллахи. С 24-летним футболистом расторгли контракт по соглашению сторон.
В этом сезоне Абдуллахи принял участие в 7 матчах Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Химок»
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