«Химки» расторгли контракт с хавбеком Абдуллахи

«Химки» объявили об уходе нигерийского полузащитника.

Команду покинул Самину Абдуллахи. С 24-летним футболистом расторгли контракт по соглашению сторон.

В этом сезоне Абдуллахи принял участие в 7 матчах Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .