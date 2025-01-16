«Химки» объявили об уходе защитника Терехова

Сергей Терехов покидает «Химки».

Подмосковный клуб объявил об уходе 34-летнего защитника.

Терехов выступал за «Химки » в 2010 году и с августа 2023 года и провел за клуб 55 матчей. В нынешнем сезоне защитник провел 8 матчей в Мир РПЛ , отметившись результативной передачей.