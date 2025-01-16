«Химки» объявили об уходе защитника Терехова
Сергей Терехов покидает «Химки».
Подмосковный клуб объявил об уходе 34-летнего защитника.
Терехов выступал за «Химки» в 2010 году и с августа 2023 года и провел за клуб 55 матчей. В нынешнем сезоне защитник провел 8 матчей в Мир РПЛ, отметившись результативной передачей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Химок»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем