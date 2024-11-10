Салах со 165 голами идет на 8-м месте в списке лучших бомбардиров АПЛ. Впереди Анри – 175
Мохамед Салах занимает чистое 8-е в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Сегодня вингер «Ливерпуля» отметился голом на 84-й минуте матча с «Астон Виллой» (2:0).
На счету египтянина теперь 165 голов в высшей лиге Англии. 2 ноября он обогнал Робби Фаулера, а теперь оторвался от него на два мяча.
Салаха опережают Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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