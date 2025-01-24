Ирвин о Тренте: «Его подачи напоминают Бекхэма, в целом хороши как ни у кого другого. Он великолепен в продвижении, но должен научиться лучше защищаться по мере взросления»

Денис Ирвин сравнил Трента Александер-Арнолда с Дэвидом Бекхэмом.

«Трент Александер-Арнолд похож на Дэвида Бекхэма , когда дело касается подачи. Если посмотреть на картину в целом, его подачи хороши как ни у кого другого.

Есть сомнения насчет его обороны, но это современный фулбек. Когда «Манчестер Юнайтед» играл с ними в прошлом месяце, они сосредоточились на этой зоне.

Он должен учиться по мере взросления, и тогда научится лучше защищаться. В плане атаки он любит идти вперед. Если вы игрок одной из лучших команд, вы должны очень уверенно чувствовать себя с мячом.

Трент Александер-Арнолд великолепен в продвижении вперед», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед » в подкасте Stick to Football.