Рэшфорд согласовал контракт с «Астон Виллой». Клуб обсуждает с «МЮ» пункт о выкупе форварда

Маркус Рэшфорд близок к переходу в «Астон Виллу».

Нападающий «Манчестер Юнайтед » уже согласовал условия личного контракта с клубом из Бирмингема, сообщает Фабрицио Романо.

«Вилла» и «Юнайтед» приближаются к заключению арендного соглашения. Клубы обсуждают возможность включения в сделку пункта о выкупе игрока.

Отмечается, что Рэшфорда привлекает проект «Астон Виллы » и возможность выступления в Лиге чемпионов. Он общался с главным тренером команды Унаи Эмери .

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ и забил четыре мяча. Он не выходил на поле с 12 декабря 2024 года. Статистика форварда – здесь .