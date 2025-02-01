Рэшфорд согласовал контракт с «Астон Виллой». Клуб обсуждает с «МЮ» пункт о выкупе форварда
Маркус Рэшфорд близок к переходу в «Астон Виллу».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» уже согласовал условия личного контракта с клубом из Бирмингема, сообщает Фабрицио Романо.
«Вилла» и «Юнайтед» приближаются к заключению арендного соглашения. Клубы обсуждают возможность включения в сделку пункта о выкупе игрока.
Отмечается, что Рэшфорда привлекает проект «Астон Виллы» и возможность выступления в Лиге чемпионов. Он общался с главным тренером команды Унаи Эмери.
В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ и забил четыре мяча. Он не выходил на поле с 12 декабря 2024 года. Статистика форварда – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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