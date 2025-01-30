У «Барселоны» 6 побед и 2 ничьих в 2025 году. Поражений нет больше месяца – после 1:2 с «Атлетико»
«Барселона» продлила серию без поражений до 8 матчей.
Команда Ханси Флика разделила очки с «Аталантой» на общем этапе Лиги чемпионов.
В последний раз каталонцы уступали 21 декабря – «Атлетико» (1:2) в Ла Лиге. С тех пор у них 6 побед и 2 ничьих во всех турнирах.
2 февраля «Барселона» примет «Алавес».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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