У «Барселоны» 6 побед и 2 ничьих в 2025 году. Поражений нет больше месяца – после 1:2 с «Атлетико»

«Барселона» продлила серию без поражений до 8 матчей.

Команда Ханси Флика разделила очки с «Аталантой» на общем этапе Лиги чемпионов.

В последний раз каталонцы уступали 21 декабря – «Атлетико» (1:2) в Ла Лиге . С тех пор у них 6 побед и 2 ничьих во всех турнирах.

2 февраля «Барселона » примет «Алавес».