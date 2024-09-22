Джикия о том, почему перешел в «Химки»: «Моя жизнь, так решил. Еще не готов на 100% помочь команде»

Георгий Джикия высказался о «Химках», в которые перешел летом.

– Обидно, что вас не выпустили после удаления Гогуа?

– Нет, не обидно. Потому что знаю почему.

– Почему?

– Еще не готов на 100% помочь команде. Сейчас идут важные игры. Как только буду чувствовать, что готов помочь – с удовольствием это сделаю. Ориентировочно – после паузы в октябре. Мы хорошо поговорили с тренером. Мне дали определенное время, чтобы я максимально набрал форму.

– Почему выбрали «Химки»?

– Моя жизнь, я так решил. Я не занимался тем, что «меня хотят эти, эти, и эти». Все, что было в переговорное время осталось в трансферном окне. Сегодня я – футболист «Химок». Мне нужно как можно быстрее приводить себя в максимальный порядок и помогать команде. Моя основная задача сегодня – вернуться в строй, получать удовольствие и играть в футбол, – сказал защитник «Химок».