Мостовой о Головине: «Один из лучших игроков в России. Но со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно»
«Про Головина могу сказать то, что говорил еще лет семь назад: он был и является одним из лучших игроков в России. И он абсолютно правильно сделал, что тогда уехал в Европу. Поэтому для меня он всегда будет футболистом номер один в стране сейчас.
Он играет в «Монако», в чемпионате Франции, в очень тяжелом чемпионате, где я три года отыграл. Поэтому тут и говорить нечего, Головин — лучший. Про то, что он сильнейший футболист поколения, будем говорить, когда он закончит.
Но, например, со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно. Когда просто смотришь на статистику видишь, что у Мостового под 200 мячей, а у других по 15 или 30 голов максимум. Как тут сравнивать-то? Но тут не забывайте, что мы то играли еще в Советском Союзе. Хотя, может быть, сравнивать нас и тех, кто играет сейчас, не очень правильно. В каждом периоде есть свои лидеры», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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