  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Головине: «Один из лучших игроков в России. Но со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно»
30

Мостовой о Головине: «Один из лучших игроков в России. Но со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно»

Александр Мостовой оценил уровень Александра Головина.

«Про Головина могу сказать то, что говорил еще лет семь назад: он был и является одним из лучших игроков в России. И он абсолютно правильно сделал, что тогда уехал в Европу. Поэтому для меня он всегда будет футболистом номер один в стране сейчас.

Он играет в «Монако», в чемпионате Франции, в очень тяжелом чемпионате, где я три года отыграл. Поэтому тут и говорить нечего, Головин — лучший. Про то, что он сильнейший футболист поколения, будем говорить, когда он закончит.

Но, например, со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно. Когда просто смотришь на статистику видишь, что у Мостового под 200 мячей, а у других по 15 или 30 голов максимум. Как тут сравнивать-то? Но тут не забывайте, что мы то играли еще в Советском Союзе. Хотя, может быть, сравнивать нас и тех, кто играет сейчас, не очень правильно. В каждом периоде есть свои лидеры», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoАлександр Головин
logoлига 1 Франция
logoМонако
logoАлександр Мостовой
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о зарплатах футболистов: «В Европе люди в шоке от того, сколько у нас зарабатывают. У нас главная проблема – «зачем туда, если и здесь неплохо кормят?»
2425 января, 16:44
Канчельскис о Головине: «Не впечатляет статистика в этом сезоне. Обычно оказывает больше влияния на игру «Монако» и набирает больше результативных действий»
819 января, 10:58
Мостовой считает, что в России нет игрока, которого купят за 50 млн евро: «Возможно, Батраков, Глушенков, но вряд ли. Сафонова могут перекупить из «ПСЖ» за близкую сумму. У Головина уже не тот возраст»
1312 января, 14:49
Мостовой о лучших российских игроках в Европе: «Мостовой, Канчельскис, Колыванов, Шалимов и Карпин. Пока нынешнее поколение нельзя сравнить с нашим»
17312 января, 11:34
Рекомендуем
Главные новости
ТВ «Реала» о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Вот с чем приходится сталкиваться в грязной лиге Негрейры. Глава RFEF должен немедленно покинуть свой пост»
37вчера, 23:09
«Интер» арендовал у «Ромы» Залевского с правом выкупа за 6-6,5 млн евро
11вчера, 22:59Фото
«Эспаньол» дважды попал в створ «Реала» и победил. Мадридцы владели мячом 76% времени – это их самый высокий показатель в гостях с сезона-2005/06 как минимум
19вчера, 22:51
Анчелотти о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Очень грубый и рискованный подкат, необъяснимо, что это не красная. Все видели, что произошло»
48вчера, 22:37
Ромеро о подкате сзади: «Я знал, что набравшего скорость Мбаппе не остановить, и сделал что мог. Получилось немного грязновато, я извинился»
35вчера, 22:27
«Реал» проиграл 3 матча в Ла Лиге. За весь прошлый чемпионат было одно поражение
36вчера, 22:18
«Атлетико» сократил отставание от «Реала» до 1 очка перед матчем команд на «Бернабеу»
55вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Брест», «Монако» Головина победил «Осер», «Лилль» забил 4 гола «Сент-Этьену»
25вчера, 22:00
«Реал» проиграл впервые после 2:5 от «Барселоны» – было 5 разгромных побед подряд
122вчера, 21:59
«Эспаньол» победил «Реал» – 1:0. Ромеро забил на 85-й, гол Винисиуса отменили, Рюдигер получил травму
400вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Чалов выбыл на 10-15 дней из-за ушиба, полученного в игре с «Сосьедадом»
2вчера, 21:57
«Боруссия» арендует защитника «Нордшелланда» Свенссона с правом выкупа
вчера, 21:56
Эдегор о том, что Холанд сказал Артете «быть скромнее»: «В таких матчах эмоции зашкаливают, адреналин бурлит, но вне поля, все остается позади. Я не думаю об этом слишком много»
3вчера, 21:41
Чемпионат Италии. «Аталанта» сыграла 1:1 с «Торино», «Комо» уступил «Болонье»
21вчера, 21:41
Экс-арбитр Бурруль об отмене гола Винисиуса «Эспаньолу»: «Правильное решение, Мбаппе оттолкнул Лосано»
4вчера, 21:36
АПЛ о пенальти в матче «Ливерпуля» с «Борнмутом»: «Кук зацепил ногу Гакпо, решение подтверждено ВАР. Коди не был в офсайде»
8вчера, 21:20
«Галатасарай» интересуется Кристанте. Хавбек «Ромы» не вписывается в планы Раньери
3вчера, 21:07
Симеоне о 500 матчах во главе «Атлетико» в Ла Лиге: «Без поддержки семьи это было бы невозможно. Со мной были люди, которые очень хорошо работали: коллеги, менеджеры, игроки»
2вчера, 20:58
У «Реала» 1 удар в створ за тайм с «Эспаньолом» и 75% владения
6вчера, 20:57
Семак о продаже игроков «Зенита»: «От Артура ждали большего. Клаудиньо изъявил желание уйти, нашли решение, которое устраивает его и клуб»
13вчера, 20:50
Рекомендуем