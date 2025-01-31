Мостовой о Головине: «Один из лучших игроков в России. Но со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно»

Александр Мостовой оценил уровень Александра Головина.

«Про Головина могу сказать то, что говорил еще лет семь назад: он был и является одним из лучших игроков в России. И он абсолютно правильно сделал, что тогда уехал в Европу. Поэтому для меня он всегда будет футболистом номер один в стране сейчас.

Он играет в «Монако », в чемпионате Франции, в очень тяжелом чемпионате, где я три года отыграл. Поэтому тут и говорить нечего, Головин — лучший. Про то, что он сильнейший футболист поколения, будем говорить, когда он закончит.

Но, например, со мной и Канчельскисом его сравнивать трудно. Когда просто смотришь на статистику видишь, что у Мостового под 200 мячей, а у других по 15 или 30 голов максимум. Как тут сравнивать-то? Но тут не забывайте, что мы то играли еще в Советском Союзе. Хотя, может быть, сравнивать нас и тех, кто играет сейчас, не очень правильно. В каждом периоде есть свои лидеры», – сказал бывший полузащитник сборной России.