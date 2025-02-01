Боярский о «Зените»: «Зимняя закупка связана со столетием клуба. Это трата на чемпионство»

Михаил Боярский высказался о зимних трансферах «Зенита».

«Зимняя закупка связана со столетием клуба, это трата на чемпионство. Другого выбора пока нет.

Траты – единственный вариант, который может стабилизировать команду», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита»

После 18 туров Мир РПЛ «Краснодар» идет 1-м с 39 очками, у «Зенита» столько же баллов, но он уступает по дополнительным показателям.