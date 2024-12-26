Михаил Боярский: «Зенит» — как пружина. Сейчас съежился, а весной распрямится и снова станет чемпионом. В год 100-летия клуба иначе и быть не может»

Михаил Боярский уверен, что «Зенит» вновь станет чемпионом Мир РПЛ.

После 18 туров петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

— Что же произошло в декабре с вашим любимым «Зенитом»? Два поражения подряд! Дома — от «Крыльев» и «Акрона»!

— Просто это были не наши дни. Такое с любой командой случается. Не согласен с теми, кто говорит, что «Зенит» в кризисе. Что нужно срочно все менять. Что бразильцы потеряли мотивацию и надо поскорее отпустить их домой. Нет!

«Зенит» — как пружина. Сейчас съежился, а весной, в решающий отрезок сезона, распрямится и снова станет чемпионом. В год столетия клуба иначе и быть не может. Я ни секунды в этом не сомневаюсь.

Да, уровень конкуренции в лиге вырос. Сильно прибавили «Краснодар» и «Локомотив», а «Спартак» к концу года вообще разносил всех. Но я верю в Семака, Тимощука и, конечно, в наших футболистов. Для них тот же «Спартак» — как красная тряпка. Думаю, в марте 2025-го мы его обыграем, – сказал народный артист России, болельщик «Зенита».