Английские клубы потратили 1,88 млрд долларов на трансферы в 2024-м, французские – 994,9 млн, итальянские – 937,9 млн. Выручили больше всех тоже англичане – 1,34 млрд

ФИФА опубликовала общие расходы клубов различных стран на трансферы в 2024 году.

На первом месте по объему потраченных средств идет Англия – 1,88 млрд долларов. Французские команды выплатили 994,9 млн, итальянские – 937,9 млн, испанские – 761,8 млн, немецкие – 724,9 млн.

Больше всех выручили на трансферном рынке тоже клубы из Англии – 1,34 млрд долларов. Представители Франции получили за год 868,4 млн, Португалии – 671,8 млн, Испании – 651 млн, Бразилии – 591,5 млн.

Наиболее активно взаимодействовали португальские и бразильские клубы: первые купили у вторых 262 футболиста (на 33,9 млн долларов), в обратном направлении проследовали 223 игрока (на 24,8 млн долларов).

Наибольшая сумма перешла от английских клубов французским – 305 млн за 46 футболистов. Также в тройке выплаты испанских команд английским (260,8 млн за 54 игроков) и итальянских – французским (249,1 млн за 52 игроков).