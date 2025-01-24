«Айнтрахт» за 21+5 млн евро купил Ваи у «Марселя». Контракт – до 2030 года
«Айнтрахт» приобрел Элье Ваи.
Немецкий клуб объявил о заключении контракта с 22-летним нападающим. Соглашение рассчитано до 2030 года. Футболист будет выступать под 17-м номером.
Журналист Флориан Плеттенберг вчера сообщал, что «Марсель» получит 21 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Летом форвард был приобретен у «Ланса» за 25 млн.
В этом сезоне Ваи провел 13 игр в Лиге 1 и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/Eintracht
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Айнтрахта»
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