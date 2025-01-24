«Айнтрахт» за 21+5 млн евро купил Ваи у «Марселя». Контракт – до 2030 года

«Айнтрахт» приобрел Элье Ваи.

Немецкий клуб объявил о заключении контракта с 22-летним нападающим. Соглашение рассчитано до 2030 года. Футболист будет выступать под 17-м номером.

Журналист Флориан Плеттенберг вчера сообщал , что «Марсель» получит 21 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Летом форвард был приобретен у «Ланса» за 25 млн.

В этом сезоне Ваи провел 13 игр в Лиге 1 и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/Eintracht