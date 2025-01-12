«Лион» за 15+2 млн евро продал хавбека Какре «Комо»
Максанс Какре присоединился к «Комо».
Полузащитник заключил с итальянской командой контракт, рассчитанный до лета 2029 года.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Лион» получил за 24-летнего француза 15 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.
Изображение: x.com/Como_1907
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Комо»
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