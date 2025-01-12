«Лион» за 15+2 млн евро продал хавбека Какре «Комо»

Максанс Какре присоединился к «Комо».

Полузащитник заключил с итальянской командой контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо , «Лион » получил за 24-летнего француза 15 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

Изображение: x.com/Como_1907