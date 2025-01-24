«Наполи» и «Боруссия» почти договорились о трансфере Адейеми за 40 млн евро
«Наполи» и «Боруссия» близки к заключению сделки по Кариму Адейеми.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны почти в полном объеме согласовали переход вингера. Клуб Серии А в общей сложности заплатит около 40 млн евро.
Переговоры продолжатся после того, как клубы проведут свои следующие матчи.
В этом сезоне 23-летний немец провел 9 игр в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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