«Наполи» и «Боруссия» почти договорились о трансфере Адейеми за 40 млн евро

«Наполи» и «Боруссия» близки к заключению сделки по Кариму Адейеми.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны почти в полном объеме согласовали переход вингера. Клуб Серии А в общей сложности заплатит около 40 млн евро.

Переговоры продолжатся после того, как клубы проведут свои следующие матчи.

В этом сезоне 23-летний немец провел 9 игр в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .