Талиска переходит в «Фенербахче» из «Аль-Насра». Контракт – до 2026 года
Полузащитник «Аль-Насра» Талиска вернется в Турцию.
30-летний бразилец переходит в «Фенербахче», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. он подпишет контракт до 2026 года.
Ранее бразилец уже выступал в Турции – за «Бешикташ» с 2016 по 2018 год.
В 10 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии на счету Талиски 6 голов. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем