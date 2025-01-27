Талиска переходит в «Фенербахче» из «Аль-Насра». Контракт – до 2026 года

Полузащитник «Аль-Насра» Талиска вернется в Турцию.

30-летний бразилец переходит в «Фенербахче », сообщает инсайдер Фабрицио Романо . он подпишет контракт до 2026 года.

Ранее бразилец уже выступал в Турции – за «Бешикташ» с 2016 по 2018 год.

В 10 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии на счету Талиски 6 голов. Его статистику можно изучить здесь .