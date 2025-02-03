Спортс’’ покажет матч «ПСЖ» в Кубке Франции совместно с телеканалом «Старт». Трансляция игры против «Ле-Мана» – во вторник вечером
Спортс’’ и телеканал «Старт» проведут трансляцию кубкового матча 1/8 финала.
Выездную игру «ПСЖ» с «Ле-Маном» смотрите в прямом эфире на Спортсе’’ во вторник вечером. Матч начнется в 23:10 мск.
Парижане вышли в 1/8 финала после побед над «Лансом» (2:1 в серии пенальти, два решающих сэйва сделал Матвей Сафонов) и «Эспали» (4:2).
«Ле-Ман» представляет третью французскую лигу, команда стартовала в турнире с 1/128 финала и обыграла «Ванн» (2:1), «Сен-Коломбан Локмине» (4:0), «Марман» (7:0) и «Валансьен» (2:1 по пенальти).
«ПСЖ» – действующий обладатель Кубка Франции, в 2024-м клуб взял трофей в 15-й раз.
Смотрите совместный прямой эфир Спортса’’ и телеканала «Старт» при участии Вадима Лукомского и Артема Денисова во вторник.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем