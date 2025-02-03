Спортс’’ и телеканал «Старт» проведут трансляцию кубкового матча 1/8 финала.

Выездную игру «ПСЖ» с «Ле-Маном» смотрите в прямом эфире на Спортсе’’ во вторник вечером . Матч начнется в 23:10 мск.

Парижане вышли в 1/8 финала после побед над «Лансом» (2:1 в серии пенальти, два решающих сэйва сделал Матвей Сафонов) и «Эспали» (4:2).

«Ле-Ман» представляет третью французскую лигу, команда стартовала в турнире с 1/128 финала и обыграла «Ванн» (2:1), «Сен-Коломбан Локмине» (4:0), «Марман» (7:0) и «Валансьен» (2:1 по пенальти).

«ПСЖ» – действующий обладатель Кубка Франции, в 2024-м клуб взял трофей в 15-й раз.

Смотрите совместный прямой эфир Спортса’’ и телеканала «Старт» при участии Вадима Лукомского и Артема Денисова во вторник.