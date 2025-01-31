«6 титулов за 10 лет заставили язву Чеферина вырасти до размеров Гренландии. Посмотрите на меры УЕФА для устранения «Реала». Журналист клубного ТВ мадридцев о жеребьевке ЛЧ
Журналист клубного ТВ «Реала» оценил жеребьевку Лиги чемпионов.
Мадридский клуб сыграет против «Манчестер Сити» в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира.
Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов в четвертом сезоне подряд.
«Посмотрите, какие меры УЕФА предпринимает каждый год, чтобы попытаться устранить «Реал». 6 титулов за 10 лет заставили язву Чеферина вырасти до размеров Гренландии.
Надо признать, что в этом году они проявили креативность. Но… Посмотрим. Давайте сделаем это!» – написал журналист клубного ТВ «Реала» Давид Альварес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Давид Альвареса
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