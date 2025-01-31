«6 титулов за 10 лет заставили язву Чеферина вырасти до размеров Гренландии. Посмотрите на меры УЕФА для устранения «Реала». Журналист клубного ТВ мадридцев о жеребьевке ЛЧ

Журналист клубного ТВ «Реала» оценил жеребьевку Лиги чемпионов.

Мадридский клуб сыграет против «Манчестер Сити » в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира.

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов в четвертом сезоне подряд .

«Посмотрите, какие меры УЕФА предпринимает каждый год, чтобы попытаться устранить «Реал». 6 титулов за 10 лет заставили язву Чеферина вырасти до размеров Гренландии.

Надо признать, что в этом году они проявили креативность. Но… Посмотрим. Давайте сделаем это!» – написал журналист клубного ТВ «Реала» Давид Альварес.