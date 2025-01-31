Хендерсон сожалеет, что требовал трансфер в «Монако». Хавбек извинился и пообещал доиграть сезон в «Аяксе» (De Telegraaf)
Джордан Хендерсон сожалеет о своем поведении по отношению к «Аяксу».
Ранее утверждалось, что англичанин сообщил амстердамскому клубу, что больше не будет играть, если его не отпустят в «Монако». Англичанин успел согласовать личные условия потенциального перехода в клуб Лиги 1.
В результате он был лишен капитанской повязки в матче против «Галатасарая» (2:1) в Лиге Европы.
По данным De Telegraaf, в последствии игрок пожалел о случившемся. Он извинился перед клубом и пообещал остаться в Амстердаме как минимум до летнего трансферного окна.
В «Монако» были уверены в подписании полузащитника, но теперь, вероятно, его переход ставится под сомнение.
В этом сезоне бывший футболист «Ливерпуля» провел в Эредивизи 17 игр и сделал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
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