Хендерсон сожалеет, что требовал трансфер в «Монако». Хавбек извинился и пообещал доиграть сезон в «Аяксе» (De Telegraaf)

Джордан Хендерсон сожалеет о своем поведении по отношению к «Аяксу».

Ранее утверждалось , что англичанин сообщил амстердамскому клубу, что больше не будет играть, если его не отпустят в «Монако». Англичанин успел согласовать личные условия потенциального перехода в клуб Лиги 1.

В результате он был лишен капитанской повязки в матче против «Галатасарая» (2:1) в Лиге Европы.

По данным De Telegraaf, в последствии игрок пожалел о случившемся. Он извинился перед клубом и пообещал остаться в Амстердаме как минимум до летнего трансферного окна.

В «Монако » были уверены в подписании полузащитника, но теперь, вероятно, его переход ставится под сомнение.

В этом сезоне бывший футболист «Ливерпуля» провел в Эредивизи 17 игр и сделал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .