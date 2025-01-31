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  • Аморим об ЛЕ: «МЮ» должен бороться за трофеи. Важно иметь время на тренировки, наладить связь. Так я лучше понимаю игроков, а они могут доказать, что способны победить кого угодно»
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Аморим об ЛЕ: «МЮ» должен бороться за трофеи. Важно иметь время на тренировки, наладить связь. Так я лучше понимаю игроков, а они могут доказать, что способны победить кого угодно»

Рубен Аморим высказался о перспективах «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Ранее английский клуб выиграл матч с ФКСБ (2:0) в 8-м туре общего этапа турнира.

«Я думаю, мы можем идти от матча к матчу и победить. На нас лежит ответственность, независимо от контекста – вы в «Манчестер Юнайтед», поэтому должны бороться за завоевание трофеев.

Когда вы достигаете этой стадии любого соревнования, все возможно. Они могут доказать, что способны победить кого угодно.

Для нас действительно важно иметь время на тренировки, наладить связь между всеми – персоналом, всеми, кто тренируется и выходит на поле – узнавать друг друга в правильной обстановке.

У нас есть одна неделя на подготовку к матчу: в начале недели можно проработать свою идею, а затем есть время подготовить игру и сосредоточиться на сопернике. Так я могу лучше понимать своих игроков», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Только «МЮ» ни разу не проиграл на общем этапе ЛЕ. У манкунианцев 5 побед и 3 ничьих

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoЛига Европы УЕФА
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
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