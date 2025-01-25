«Лечче» не устроило предложение «МЮ» о трансфере Доргу за 30+ млн евро. Итальянцы не продадут защитника зимой дешевле 40 млн

«Лечче» не планирует снижать требования по трансферу Патрика Доргу.

Ранее стало известно , что «Манчестер Юнайтед» предложил более 30 миллионов евро за 20-летнего защитника.

По информации Фабрицио Романо, этой суммы оказалось недостаточно. Руководство итальянского клуба требует 40 млн евро за трансфер игрока – дешевле зимой его не продадут.

«Лечче» хочет удержать Доргу до лета, если потенциальные покупатели не предложат требуемую сумму.