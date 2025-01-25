«Лечче» не устроило предложение «МЮ» о трансфере Доргу за 30+ млн евро. Итальянцы не продадут защитника зимой дешевле 40 млн
«Лечче» не планирует снижать требования по трансферу Патрика Доргу.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил более 30 миллионов евро за 20-летнего защитника.
По информации Фабрицио Романо, этой суммы оказалось недостаточно. Руководство итальянского клуба требует 40 млн евро за трансфер игрока – дешевле зимой его не продадут.
«Лечче» хочет удержать Доргу до лета, если потенциальные покупатели не предложат требуемую сумму.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем