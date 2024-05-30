Руни об «МЮ»: «Не понимаю, где лидеры. Рэшфорд никогда не любил говорить на поле – старшие игроки должны требовать от него это»

Уэйн Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватает лидеров.

«Я бы сказал, что в раздевалке должны быть пять игроков, способных вести за собой команду. Глядя на нынешний « », задаешься вопросом, кто в команде является лидером. Я знаю, что капитан, но где лидеры?

Я говорил об этом несколько недель назад, когда критиковали за его язык тела, и мне кажется, что он всегда был таким. Не видел, чтобы он когда-то много говорил на поле. Когда он переживает трудные времена, или вы ждете от него чуть больше усердия, старшие игроки должны требовать от него именно этого. Это единственная вещь, которую я не понимаю.

Каждый раз, когда «Манчестер Юнайтед» пропускает, они слишком быстро опускают руки, и кажется, что они уже не вернутся в игру», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в подкасте The Overlap.