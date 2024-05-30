Руни об «МЮ»: «Не понимаю, где лидеры. Рэшфорд никогда не любил говорить на поле – старшие игроки должны требовать от него это»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Уэйн Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватает лидеров.

«Я бы сказал, что в раздевалке должны быть пять игроков, способных вести за собой команду. Глядя на нынешний «Манчестер Юнайтед», задаешься вопросом, кто в команде является лидером. Я знаю, что Бруну капитан, но где лидеры?

Я говорил об этом несколько недель назад, когда Маркуса Рэшфорда критиковали за его язык тела, и мне кажется, что он всегда был таким. Не видел, чтобы он когда-то много говорил на поле. Когда он переживает трудные времена, или вы ждете от него чуть больше усердия, старшие игроки должны требовать от него именно этого. Это единственная вещь, которую я не понимаю.

Каждый раз, когда «Манчестер Юнайтед» пропускает, они слишком быстро опускают руки, и кажется, что они уже не вернутся в игру», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в подкасте The Overlap.

10 комментариев
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Бывший полузащитник... Лол))
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Что ты там не понимаешь??? С момента ухода сера Алекса ничего в руководстве не изменилось??
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руни, сейчас, надо сосредоточиться на плимуте.
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Дзюбу позовите, он любит поговорить
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Рэшфорду 27 лет в этом году, но какие то старшие игроки должны влиять на него. Он типа до сих пор пацанчик на поле.
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Ответ Александр
Бывший полузащитник... Лол))
при Ван Гале играл опорника))
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Ответ QWertY
Лидером якобы был Кришти, но после того как Эрик выгнал его как позорную собаку МЮ взял 2 трофея, тогда как с ним было 0. Кстати, у Аль Насра тоже по нулям)
А как же легендарный трофей «ВЫШЛИ ИЗ ГРУППЫ ЛЧ(и вылетели в 1/8)»? 🤣
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